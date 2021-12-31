Александр Зверев высказался о доминировании Джоковича и упомянул себя и Медведева

Третья ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев поделился мнением о доминировании 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира серба Новака Джоковича.

«Джокович доминировал в теннисе в первые шесть месяцев 2021 года. В последние шесть месяцев, думаю, титулы стали распределяться чуть более равномерно — между Новаком, Даниилом (Медведевым. — Прим. «Чемпионата») и мной. Да, я имею в виду, что с нетерпением ожидаю начала сезона», — сказал Александр Зверев на пресс-конференции.

В 2021 году 34-летний Новак Джокович выиграл Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос» и Уимблдон, а в финале Открытого чемпионата США проиграл Даниилу Медведеву в трёх сетах. Что касается Итогового чемпионата ATP, то его выиграл Зверев.