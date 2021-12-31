Маттео Берреттини: сборная Россия из-за коронавируса будет не та, что в прошлом году

Итальянский теннисист Маттео Берреттини поделился ожиданиями от противостояния с командой России на ATP Cup — 2022. Турнир стартует в Сиднее завтра, 1 января.

«Из-за коронавируса сборная России будет не той командой, что в прошлом году. Но у нас также есть новый парень. Он очень молод, но, должен признать, очень силён (Янник Синнер. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Берреттини пресс-служба ATP Cup.

Сборные России и Италии попали в группу B. Россияне стартуют матчем с Францией, которая заменила Австрию. Италия сыграет с Австралией. Матчи пройдут 2 января. Встреча Россия — Италия запланирована на 6 января.

В составе сборной России выступят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Евгений Карловский. Ранее с соревнований из-за положительных тестов на коронавирус снялись Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Евгений Донской.