Даниил Медведев: Роман Сафиуллин будет аутсайдером во всех матчах на ATP Cup

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал об ожиданиях перед стартом турнира ATP Cup, который пройдёт с 1 по 9 января. Напомним, Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Евгений Донской заразились коронавирусом и снялись с турнира, вместо них в сборную вызвали Евгения Карловского и Романа Сафиуллина.

«Роман будет аутсайдером, вероятно, во всех матчах, и это хорошо. У него большой потенциал, отличные навыки в теннисе.

Кубок ATP — это хороший шанс для таких парней, как он, выиграть много очков, много денег, набраться уверенности перед матчами Открытого чемпионата Австралии и просто прибавить. Так что я уверен в Романе, в команде, которая будет стараться изо всех сил и, кто знает, может быть, завоюет титул», — рассказал Медведев на пресс-конференции.