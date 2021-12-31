«Никому не говорите». Рафаэль Надаль прилетел в Мельбурн
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прилетел в Мельбурн, чтобы выступить на турнире категории ATP-250. Таким образом Надаль подготовится к Открытому чемпионату Австралии.
«Никому не говорите. А вот и я», — подписал он соответствующее фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Рафаэля Надаля.
Последний официальный матч в сезоне-2021 Надаль сыграл в Вашингтоне в начале августа. Испанец заразился коронавирусом после участия в выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ). Помимо него, на турнире инфекцию подхватили и другие участники, включая канадца Дениса Шаповалова и россиянина Андрея Рублёва. На соревнованиях в Абу-Даби Надаль не смог выйти в финал.
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