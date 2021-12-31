Даниил Медведев обратился к Рублёву, Донскому и Карацеву, которые снялись с ATP Cup

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев обратился к Андрею Рублёву, Евгению Донскому и Аслану Карацеву, которые заразились коронавирусом, вследствие чего вынуждены были сняться с турнира ATP Cup. Турнир пройдёт в Мельбурне (Австралия) с 1 по 9 января.

«С Новым годом, сборная России. Андрей, Евгений, Аслан — скучаю по вам, парни. В ожидании начала австралийского тура», — написал Медведев на своей странице в «Инстаграме», прикрепив текст к фото с командой.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Даниила Медведева.

Ранее Даниил Медведев предположил, как на ATP Cup может выступить другой российский теннисист Роман Сафиуллин. Напомним, сборная России является действующим победителем турнира.