Медведев, Сафиуллин и Сервара сфотографировались с флагом России на ATP Cup

Российский теннисист Роман Сафиуллин накануне Нового года обещал показать лучший результат в составе национальной команды на ATP Cup.
Сафиуллин и Евгений Карловский заменили в составе сборной России Андрея Рублёва, Евгения Донского и Аслана Карацева, которые заразились коронавирусом, вследствие чего вынуждены были сняться с турнира. Возглавили команду вторая ракетка мира Даниил Медведев и его тренер Жиль Сервара.
«2 дня до начала ATP Cup. Невероятно рад быть здесь и выступать за свою страну, за Россию. Буду стараться показать лучший результат», — написал Сафиуллин на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Романа Сафиуллина в «Инстаграме».
ATP Cup пройдёт в Мельбурне (Австралия) с 1 по 9 января 2022 года. Сборная России, которая является действующим победителем турнира, начнёт выступление 2 января.
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