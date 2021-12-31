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Кафельников: если кого обижал в 2021 году, то искренне прошу прощения

Кафельников: если кого обижал в 2021 году, то искренне прошу прощения
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Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема», болельщик «Спартака» Евгений Кафельников опубликовал новогоднее сообщение, попросив прощения у всех, кого мог обидеть в уходящем году.

«Друзья! Всех с наступающим 2022 годом! Пусть в новом году вас будут ждать успех и радость, а все разочарования останутся в прошлом. Если кого обижал в 2021 году, то искренне прошу прощения. Ваш Е. Кафельников», — написал Евгений в «Твиттере».

Напомним, этот год впервые после Кафельникова и Марата Сафина два россиянина завершают в топ-5 рейтинга ATP.

Топ-5 рейтинга ATP по итогам 2021 года:
1. Новак Джокович (Сербия)
2. Даниил Медведев (Россия)
3. Александр Зверев (Германия)
4. Стефанос Циципас (Греция)
5. Андрей Рублёв (Россия)

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