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Карреньо-Буста уверенно победил чилийца Табило на ATP Cup

Карреньо-Буста уверенно победил чилийца Табило на ATP Cup
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В Сиднее (Австралия) на стадионе «НЮУ Теннис-Центр. Кен Роузволл Арена» состоялся первый матч группы A, в котором сошлись представители сборных Испании и Чили – 30-летний испанец Пабло Карреньо-Буста (20-е место в рейтинге) и 24-летний Алехандро Табило (139-й номер рейтинга).

Встреча завершилась уверенной победой Карреньо-Буста в двух сетах – 6:4, 7:6. Продолжительность игры составила 1 час 54 минуты.

В следующем матче представителей этих сборных сойдутся 25-летний чилиец Кристиан Гарин (17-й номер рейтинга) и 33-летний испанец Роберто Баутиста-Агут (19-й номер рейтинга). В парном разряде встретятся Томас Барриос / Алехандро Табило (Чили) – Алехандро Давидович Фокина / Педро Мартинез (Испания).

ATP Cup. Группа A
01 января 2022, суббота. 02:05 МСК
Алехандро Табило
Чили
Алехандро Табило
А. Табило
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 4  
6 		7 7  
         
Пабло Карреньо-Буста
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
Комментарии
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