Карреньо-Буста уверенно победил чилийца Табило на ATP Cup

В Сиднее (Австралия) на стадионе «НЮУ Теннис-Центр. Кен Роузволл Арена» состоялся первый матч группы A, в котором сошлись представители сборных Испании и Чили – 30-летний испанец Пабло Карреньо-Буста (20-е место в рейтинге) и 24-летний Алехандро Табило (139-й номер рейтинга).

Встреча завершилась уверенной победой Карреньо-Буста в двух сетах – 6:4, 7:6. Продолжительность игры составила 1 час 54 минуты.

В следующем матче представителей этих сборных сойдутся 25-летний чилиец Кристиан Гарин (17-й номер рейтинга) и 33-летний испанец Роберто Баутиста-Агут (19-й номер рейтинга). В парном разряде встретятся Томас Барриос / Алехандро Табило (Чили) – Алехандро Давидович Фокина / Педро Мартинез (Испания).