Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шварцман разобрался с Басилашвили и принёс Аргентине победу над Грузией на ATP Cup

Шварцман разобрался с Басилашвили и принёс Аргентине победу над Грузией на ATP Cup
Комментарии

В Сиднее (Австралия) состоялся второй матч противостояния между Аргентиной и Грузией в группе D, в котором на стадионе «НЮУ Теннис-Центр. Кудос Банк Арена» сошлись 29-летний аргентинец Диего Шварцман (13-й номер рейтинга) и 29-летний грузинский теннисист Николоз Басилашвили (22-е место рейтинга).

Встреча завершилась уверенной победой Шварцмана в двух сетах – 6:1, 6:2. Её продолжительность составила 55 минут.

Напомним, в первой игре 31-летнему аргентинцу Федерико Дельбонису (44-е место в рейтинге) противостоял 28-летний Александр Метревели (571-е место рейтинга). Матч завершился победой Дельбониса в двух сетах – 6:1, 6:2.

В группе D помимо Аргентины и Грузии находятся также команды Польши и Греции, при этом в следующую стадию выйдет лишь одна сборная.

ATP Cup. Группа D
01 января 2022, суббота. 03:30 МСК
Диего Шварцман
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		2  
         
Николоз Басилашвили
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022