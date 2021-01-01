Шварцман разобрался с Басилашвили и принёс Аргентине победу над Грузией на ATP Cup

В Сиднее (Австралия) состоялся второй матч противостояния между Аргентиной и Грузией в группе D, в котором на стадионе «НЮУ Теннис-Центр. Кудос Банк Арена» сошлись 29-летний аргентинец Диего Шварцман (13-й номер рейтинга) и 29-летний грузинский теннисист Николоз Басилашвили (22-е место рейтинга).

Встреча завершилась уверенной победой Шварцмана в двух сетах – 6:1, 6:2. Её продолжительность составила 55 минут.

Напомним, в первой игре 31-летнему аргентинцу Федерико Дельбонису (44-е место в рейтинге) противостоял 28-летний Александр Метревели (571-е место рейтинга). Матч завершился победой Дельбониса в двух сетах – 6:1, 6:2.

В группе D помимо Аргентины и Грузии находятся также команды Польши и Греции, при этом в следующую стадию выйдет лишь одна сборная.