Роберто Баутиста-Агут принёс Испании победу над Чили на ATP Cup

В Сиднее (Австралия) в рамках теннисного турнира ATP Cup состоялся второй матч противостояния между Чили и Испанией в группе A, в котором встретились чилиец Кристьян Гарин и испанец Роберто Баутиста-Агут.



Встреча завершилась уверенной победой Баутисты-Агута в двух сетах – 6:0, 6:3. Её продолжительность составила 1 час 21 минуту. Испанец, занимающий 19-е место в рейтинге ATP, отметился двумя подачами навылет, реализовал 5 брейк-пойнтов из 7, а также совершил одну двойную ошибку.



Находящийся на 17-й строчке мирового рейтинга чилийский теннисист выполнил один эйс, допустил три двойные ошибки и сделал один брейк.



В первом матче команд встретились 30-летний испанец Пабло Карреньо-Буста (20-е место в рейтинге) и 24-летний Алехандро Табило (139-й номер рейтинга). Встреча завершилась уверенной победой Карреньо-Бусты в двух сетах – 6:4, 7:6 (7:4). Продолжительность игры составила 1 час 54 минуты.



В группе A, помимо Чили и Испании, также выступают национальные команды Сербии и Норвегии, в следующую стадию выйдет лишь одна сборная.