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Радукану снялась с турнира в Мельбурне. Эмма надеется выступить на Australian Open

Радукану снялась с турнира в Мельбурне. Эмма надеется выступить на Australian Open
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Чемпионка US Open – 2021, 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану отказалась от участия в турнире, который пройдёт в Мельбурне (Австралия) с 4 по 9 января.

Напомним, в середине декабря Радукану сдала положительный тест на коронавирус по прилёте на выставочный турнир в Абу-Даби (ОАЭ).

«Мне оказалось недостаточно времени для подготовки, чтобы участвовать в турнире, который пройдёт в Мельбурне, так как я только вышла из самоизоляции. С нетерпением жду встречи с вами в конце января», — приводит слова Радукану пресс-служба Australian Open.

Напомним, в финале US Open тогда ещё 18-летняя Эмма обыграла 19-летнюю представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3. Радукану завоевала первый титул в карьере. При этом лишь 7 июня 2021 года Эмма провела первый матч в основных сетках турниров WTA. В рейтинге WTA британка сейчас занимает 22-ю строчку.

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