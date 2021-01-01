Стефанос Циципас отказался выйти на одиночный матч на ATP Cup из-за травмы локтя

Четвёртая ракетка мира грек Стефанос Циципас принял решение пропустить одиночный матч в первый день выступления сборной Греции на ATP Cup.
Отметим, что Циципас должен был сыграть с девятой ракеткой мира, представителем Польши Хубертом Хуркачом. Греция и Польша попали в группу D, где также представлены Аргентина и Грузия.
«Восстановление после ноябрьской операции идёт, и я должен быть готов к Мельбурну. Сегодняшний отказ – мера предосторожности, чтобы я точно сыграл на Australian Open. Сейчас мы будем принимать решение перед каждым игровым днём, перед каждым матчем», — приводит слова Циципаса пресс-служба ATP Cup.
Напомним, в концовке прошлого сезона, на Итоговом чемпионате ATP Циципас снялся с турнира из-за травмы локтя. Впоследствии ему пришлось сделать операцию.
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