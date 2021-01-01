Итоги матчей первого дня ATP Cup в группах A и D и турнирная таблица

Сегодня, 1 января, завершился первый игровой день ATP Cup, в котором встречались команды из групп A и D.
Группа A
Испания – Чили – 3:0
Сборная Испании всухую переиграла команду Чили. Пабло Карреньо-Буста выиграл у Алехандро Табило – 2:0 (6:4, 7:6), Роберто Баутиста-Агут обыграл Кристьяна Гарина – 2:0 (6:0, 6:3), а также Алехандро Давидович-Фокина и Педро Мартинес в паре победили Томаса Барриоса и Алехандро Табило – 2:1 (7:6, 4:6, 10:7).
Сербия – Норвегия – 2:1
Исход встречи определял матч в парном разряде, где Никола Чачич и Филип Краинович обыграли Виктора Джурашовича и Каспера Рууда – 2:0 (7:6, 6:3). В одиночном разряде сначала Краинович выиграл у Джурашовича – 2:0 (6:2, 7:5), затем Душан Лайович проиграл Касперу Рууду – 0:2 (3:6, 5:7).
Группа D
Аргентина – Грузия – 3:0
Сборная Аргентины обыграла команду Грузии благодаря победам Федерико Дельбониса над Александром Метревели – 2:0 (6:1, 6:2), Диего Шварцмана над Николозом Басилашвили – 2:0 (6:1, 6:2), а также пары Максимо Гонсалеса и Андреса Мольтени над Сабой Пурцеладзе и Зурой Ткемаладзе – 2:0 (6:1, 6:2).
Греция – Польша – 1:2
Поляки обыграли греков благодаря победам в одиночном разряде. Камиль Майхшак выиграл у Михаила Перволаракиса – 2:0 (6:1, 6:4), Хуберт Хуркач переиграл Аристотелиса Таноса – 2:0 (6:1, 2:6) а в парном разряде Михаил Перволаракис и Стефанос Циципас победили Хуберта Хуркача и Яна Зелиньского – 2:1 (6:4. 5:7, 10:8).
- 1 января 2022
-
17:46
-
13:33
-
13:23
-
10:12
-
06:15
-
04:43
-
04:15
-
03:23
- 31 декабря 2021
-
22:02
-
19:37
-
14:48
-
11:27
-
11:08
-
10:25
-
10:14
-
07:16
-
04:32
- 30 декабря 2021
-
19:13
-
14:50
-
13:46
-
13:26
-
12:54
-
12:01
-
11:38
-
11:12
-
11:05
-
10:57
-
09:41
-
09:32
-
09:32
-
09:00
-
08:56
-
08:04
- 29 декабря 2021
-
22:58
-
16:34