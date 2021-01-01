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Итоги матчей первого дня ATP Cup в группах A и D и турнирная таблица

Итоги матчей первого дня ATP Cup в группах A и D и турнирная таблица
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Сегодня, 1 января, завершился первый игровой день ATP Cup, в котором встречались команды из групп A и D.

Группа A

Испания – Чили – 3:0

Сборная Испании всухую переиграла команду Чили. Пабло Карреньо-Буста выиграл у Алехандро Табило – 2:0 (6:4, 7:6), Роберто Баутиста-Агут обыграл Кристьяна Гарина – 2:0 (6:0, 6:3), а также Алехандро Давидович-Фокина и Педро Мартинес в паре победили Томаса Барриоса и Алехандро Табило – 2:1 (7:6, 4:6, 10:7).

Сербия – Норвегия – 2:1

Исход встречи определял матч в парном разряде, где Никола Чачич и Филип Краинович обыграли Виктора Джурашовича и Каспера Рууда – 2:0 (7:6, 6:3). В одиночном разряде сначала Краинович выиграл у Джурашовича – 2:0 (6:2, 7:5), затем Душан Лайович проиграл Касперу Рууду – 0:2 (3:6, 5:7).

Группа D

Аргентина – Грузия – 3:0

Сборная Аргентины обыграла команду Грузии благодаря победам Федерико Дельбониса над Александром Метревели – 2:0 (6:1, 6:2), Диего Шварцмана над Николозом Басилашвили – 2:0 (6:1, 6:2), а также пары Максимо Гонсалеса и Андреса Мольтени над Сабой Пурцеладзе и Зурой Ткемаладзе – 2:0 (6:1, 6:2).

Греция – Польша – 1:2

Поляки обыграли греков благодаря победам в одиночном разряде. Камиль Майхшак выиграл у Михаила Перволаракиса – 2:0 (6:1, 6:4), Хуберт Хуркач переиграл Аристотелиса Таноса – 2:0 (6:1, 2:6) а в парном разряде Михаил Перволаракис и Стефанос Циципас победили Хуберта Хуркача и Яна Зелиньского – 2:1 (6:4. 5:7, 10:8).

Турнирная таблица ATP Cup
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