Итоги матчей первого дня ATP Cup в группах A и D и турнирная таблица

Сегодня, 1 января, завершился первый игровой день ATP Cup, в котором встречались команды из групп A и D.



Группа A



Испания – Чили – 3:0



Сборная Испании всухую переиграла команду Чили. Пабло Карреньо-Буста выиграл у Алехандро Табило – 2:0 (6:4, 7:6), Роберто Баутиста-Агут обыграл Кристьяна Гарина – 2:0 (6:0, 6:3), а также Алехандро Давидович-Фокина и Педро Мартинес в паре победили Томаса Барриоса и Алехандро Табило – 2:1 (7:6, 4:6, 10:7).



Сербия – Норвегия – 2:1



Исход встречи определял матч в парном разряде, где Никола Чачич и Филип Краинович обыграли Виктора Джурашовича и Каспера Рууда – 2:0 (7:6, 6:3). В одиночном разряде сначала Краинович выиграл у Джурашовича – 2:0 (6:2, 7:5), затем Душан Лайович проиграл Касперу Рууду – 0:2 (3:6, 5:7).



Группа D



Аргентина – Грузия – 3:0



Сборная Аргентины обыграла команду Грузии благодаря победам Федерико Дельбониса над Александром Метревели – 2:0 (6:1, 6:2), Диего Шварцмана над Николозом Басилашвили – 2:0 (6:1, 6:2), а также пары Максимо Гонсалеса и Андреса Мольтени над Сабой Пурцеладзе и Зурой Ткемаладзе – 2:0 (6:1, 6:2).



Греция – Польша – 1:2



Поляки обыграли греков благодаря победам в одиночном разряде. Камиль Майхшак выиграл у Михаила Перволаракиса – 2:0 (6:1, 6:4), Хуберт Хуркач переиграл Аристотелиса Таноса – 2:0 (6:1, 2:6) а в парном разряде Михаил Перволаракис и Стефанос Циципас победили Хуберта Хуркача и Яна Зелиньского – 2:1 (6:4. 5:7, 10:8).