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Циципас рассказал об игре в паре после травмы. Он отказался играть в одиночном разряде

Циципас рассказал об игре в паре после травмы. Он отказался играть в одиночном разряде
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Четвёртая ракетка мира грек Стефанос Циципас рассказал об игре в парном разряде на ATP Cup.

«Я не играю в индивидуальном разряде, потому что мне бы очень хотелось выйти на корт и сыграть в лучший теннис. Но я решил играть в парном разряде, чтобы было немного полегче. Прекрасно себя чувствую, мой врач проделал отличную работу», – цитирует Циципаса журналист Лоренцо Эрколи в «Твиттере».

В матче Греции с Польшей в парном разряде Михаил Перволаракис и Стефанос Циципас победили Хуберта Хуркача и Яна Зелиньского – 2:1 (6:4. 5:7, 10:8).

Напомним, в концовке прошлого сезона, на Итоговом чемпионате ATP Циципас снялся с турнира из-за травмы локтя. Впоследствии ему пришлось сделать операцию. Из-за этого теннисист отказался сыграть матч в одиночном разряде на турнире.

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