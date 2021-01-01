Циципас рассказал об игре в паре после травмы. Он отказался играть в одиночном разряде

Четвёртая ракетка мира грек Стефанос Циципас рассказал об игре в парном разряде на ATP Cup.



«Я не играю в индивидуальном разряде, потому что мне бы очень хотелось выйти на корт и сыграть в лучший теннис. Но я решил играть в парном разряде, чтобы было немного полегче. Прекрасно себя чувствую, мой врач проделал отличную работу», – цитирует Циципаса журналист Лоренцо Эрколи в «Твиттере».

В матче Греции с Польшей в парном разряде Михаил Перволаракис и Стефанос Циципас победили Хуберта Хуркача и Яна Зелиньского – 2:1 (6:4. 5:7, 10:8).

Напомним, в концовке прошлого сезона, на Итоговом чемпионате ATP Циципас снялся с турнира из-за травмы локтя. Впоследствии ему пришлось сделать операцию. Из-за этого теннисист отказался сыграть матч в одиночном разряде на турнире.