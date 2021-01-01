Стала известна сетка турнира ATP в Аделаиде. Хачанов стартует со второго круга

Стала известна сетка турнира ATP в Аделаиде, который пройдёт с 3 по 9 января.

Россиянин Карен Хачанов получил второй номер посева и начнёт со второго круга, где сыграет с победителем пары Александар Вукич – Стив Джонсон.

Также со второго раунда стартуют Гаэль Монфис (1), Марин Чилич (3) и Фрэнсис Тиафо (4).

В первом круге сыграют:

Хуан Мануэль Серундоло – Алекс Болт (WC);

Лоренцо Музетти – QW;

Иржи Веселы – Томми Пол;

Танаси Коккинакис (WC) – Джон Миллман;

Бенжамен Бонзи – Микаэль Имер;

Йосихито Нисиока – Квон Сон У;

Ласло Джере – Роберто Карбальес-Баэна;

QW – Корентен Муте;

Тьяго Монтейро – Даниэль Альтмайер;

Мартон Фучович – QW;

Стив Джонсон – Александар Вукич.

25-летний Хачанов — серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде, победитель четырёх турниров ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России, бывшая восьмая ракетка мира в одиночном разряде.