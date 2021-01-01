Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Д. Медведев — о Шевченко: мы хорошие виртуальные друзья — много играем в PlayStation

Д. Медведев — о Шевченко: мы хорошие виртуальные друзья — много играем в PlayStation
Комментарии

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал о партнёрах по команде на ATP Cup.

Кто в команде, скорее всего, опоздает на тренировку или командный ужин? Точно я. Не знаю насчёт Евгения Карловского или Александра Шевченко, потому что с Александром мы хорошие виртуальные друзья – много играем в PlayStation, но впервые встретимся в реальной жизни. Я не знаю, опаздывает ли он. Но знаю, что я часто опаздываю – и мне это не нравится.

Характер партнёров по команде? Роман Сафиуллин очень спокойный. Он много думает – иногда слишком много. С Евгением очень легко – он душа команды. Александра я знаю только виртуально, но он кажется очень весёлым. В последние дни мы много переписывались, потому что я помогал ему с визой. Он очень рад приехать, отличный парень», – цитирует Медведева пресс-служба ATP.

Новость по теме
Даниил Медведев оценил перспективы сборной России на ATP Cup
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022