Д. Медведев — о Шевченко: мы хорошие виртуальные друзья — много играем в PlayStation

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал о партнёрах по команде на ATP Cup.



Кто в команде, скорее всего, опоздает на тренировку или командный ужин? Точно я. Не знаю насчёт Евгения Карловского или Александра Шевченко, потому что с Александром мы хорошие виртуальные друзья – много играем в PlayStation, но впервые встретимся в реальной жизни. Я не знаю, опаздывает ли он. Но знаю, что я часто опаздываю – и мне это не нравится.

Характер партнёров по команде? Роман Сафиуллин очень спокойный. Он много думает – иногда слишком много. С Евгением очень легко – он душа команды. Александра я знаю только виртуально, но он кажется очень весёлым. В последние дни мы много переписывались, потому что я помогал ему с визой. Он очень рад приехать, отличный парень», – цитирует Медведева пресс-служба ATP.