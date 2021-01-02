Джокович будет тренироваться в Испании после снятия с ATP Cup

Сербский теннисист Новак Джокович отправился в испанский город Марбелья, там пройдёт завершающий этап его подготовки к новому сезону, сообщает в «Твиттере» Tennis World USA.

Напомним, Джокович должен был принимать участие в ATP Cup в составе сборной Сербии, но незадолго до начала турнира снялся с него. Первым номером сборной Сербии стал 33-я ракетка мира Душан Лайович.

Сербская команда не снялась с турнира, несмотря на ситуацию с Джоковичем. Выступит ли сербский спортсмен на Australian Open, пока неясно. Он до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации, но может получить медицинское исключение, если не прививался.

Декабрь Джокович провёл в Сербии, где отдыхал и тренировался перед началом нового сезона. После снятия с турнира в Австралии теннисист принял решение продолжить тренировки в Марбелье.