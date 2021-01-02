Американские парники сдали положительные тесты на коронавирус перед ATP Cup

Выступающие в парном разряде американские теннисисты Остин Крайчек и Раджив Рам сдали положительные тесты на коронавирус перед проходящим в Австралии турниром ATP Cup.
Крайчек сдал положительный тест ещё перед вылетом в Австралию, а Рам уже непосредственно в Сиднее, сообщается в «твиттере» OpenCourt.
Остин Крайчек в итоге не был включён в заявку сборной США для участия в турнире.
Сборная США выступает на ATP Cup в группе C вместе с командами Канады, Германии и Великобритании.
В первом матче на турнире сборная США досрочно победила национальную команду Канады: Джон Иснер победил Брейдена Шнура, а Тейлор Фритц взял верх над Феликсом Оже-Альяссимом.
На парную встречу против Канады, которая на момент написания этой новости продолжается, вышли Иснер и Фритц. Четвёртым участником сборной США является Брэнон Накашима.
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