Американские парники сдали положительные тесты на коронавирус перед ATP Cup

Выступающие в парном разряде американские теннисисты Остин Крайчек и Раджив Рам сдали положительные тесты на коронавирус перед проходящим в Австралии турниром ATP Cup.



Крайчек сдал положительный тест ещё перед вылетом в Австралию, а Рам уже непосредственно в Сиднее, сообщается в «твиттере» OpenCourt.



Остин Крайчек в итоге не был включён в заявку сборной США для участия в турнире.



Сборная США выступает на ATP Cup в группе C вместе с командами Канады, Германии и Великобритании.



В первом матче на турнире сборная США досрочно победила национальную команду Канады: Джон Иснер победил Брейдена Шнура, а Тейлор Фритц взял верх над Феликсом Оже-Альяссимом.



На парную встречу против Канады, которая на момент написания этой новости продолжается, вышли Иснер и Фритц. Четвёртым участником сборной США является Брэнон Накашима.