Умбер — о победе над Медведевым: это был отличный матч

Занимающий 35-е место в рейтинге ATP французский теннисист Уго Умбер прокомментировал свою победу над второй ракеткой мира, россиянином Даниилом Медведевым в рамках проходящего в Австралии командного турнира ATP Cup.
«Это был очень тяжёлый матч. Я очень счастлив. У меня были некоторые возможности в первом сете, и я просто старался оставаться расслабленным и сосредоточился на том, что должен был сделать. Это был отличный матч», — приводит слова Умбера официальный сайт ATP.
Напомним, матч завершился трудной, волевой победой Умбера со счётом 6:7, 7:5, 7:6. Теннисисты провели на корте 2 часа 55 минут. Во втором сете Медведев выиграл первые три гейма, но не сумел удержать преимущество. За игру россиянин допустил 44 невынужденные ошибки.
В первом матче команд российский теннисист Роман Сафиуллин обыграл представителя Франции Артура Риндеркнеша со счётом 2:6, 7:5, 6:3.
Завершится противостояние России и Франции парной встречей, которая и определит победителя.
В группе В, помимо России и Франции, также выступают сборные Австралии и Италии.
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