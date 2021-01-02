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Сборная США со счётом 3:0 обыграла Канаду на турнире ATP Cup

Сборная США со счётом 3:0 обыграла Канаду на турнире ATP Cup
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На проходящем в Австралии теннисном турнире ATP Cup сборная США со счётом 3:0 обыграла национальную команду Канады.

Американские теннисисты были сильнее своих соперников как в двух одиночных противостояниях, так и в заключительной парной игре.

Джон Иснер в двух сетах переиграл Брейдена Шнура — 6:1, 6:3, а Тейлор Фритц одержал волевую победу над Феликсом Оже-Альяссимом — 6:7, 6:4, 6:4.

После этого Иснер в паре с Фритцем были сильнее канадского дуэта Феликс Оже-Альяссим/Денис Шаповалов — 6:4, 6:4.

Изначально играть первый матч с Иснером должен был Шаповалов, но Денис отказался выходить на игру, объяснив решение тем, что пока он недостаточно готов физически.

В группе С, помимо сборных США и Канады, также выступают национальные команды Германии и Великобритании.

ATP Cup. группа C
02 января 2022, воскресенье. 02:10 МСК
Брейден Шнур
Канада
Брейден Шнур
Б. Шнур
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3  
6 		6  
         
Джон Иснер
США
Джон Иснер
Д. Иснер
ATP Cup. группа C
02 января 2022, воскресенье. 03:35 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 8 		4 4
6 6 		6 6
         
Тейлор Фритц
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
ATP Cup. группа C
02 января 2022, воскресенье. 06:45 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Денис Шаповалов
Канада
Денис Шаповалов
Ф. Оже-Альяссим Д. Шаповалов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Тейлор Фритц
США
Тейлор Фритц
Джон Иснер
США
Джон Иснер
Т. Фритц Д. Иснер
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