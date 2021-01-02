Сборная США со счётом 3:0 обыграла Канаду на турнире ATP Cup

На проходящем в Австралии теннисном турнире ATP Cup сборная США со счётом 3:0 обыграла национальную команду Канады.



Американские теннисисты были сильнее своих соперников как в двух одиночных противостояниях, так и в заключительной парной игре.



Джон Иснер в двух сетах переиграл Брейдена Шнура — 6:1, 6:3, а Тейлор Фритц одержал волевую победу над Феликсом Оже-Альяссимом — 6:7, 6:4, 6:4.



После этого Иснер в паре с Фритцем были сильнее канадского дуэта Феликс Оже-Альяссим/Денис Шаповалов — 6:4, 6:4.



Изначально играть первый матч с Иснером должен был Шаповалов, но Денис отказался выходить на игру, объяснив решение тем, что пока он недостаточно готов физически.



В группе С, помимо сборных США и Канады, также выступают национальные команды Германии и Великобритании.

Новость по теме Американские парники сдали положительные тесты на коронавирус перед ATP Cup