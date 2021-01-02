Российские теннисисты в упорной борьбе обыграли сборную Франции на ATP Cup

Сборная России в упорной борьбе обыграла команду Франции со счётом 2:1 на групповом этапе проходящего в Австралии командного теннисного турнира ATP Cup. Россияне являются действующими чемпионами соревнований.

В первом матче противостояния Роман Сафиуллин обыграл Артура Риндеркнеша со счётом 2:6, 7:5, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 25 минут. В следующем поединке вторая ракетка мира Даниил Медведев неожиданно уступил Уго Умберу со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 6:7 (2:7). В заключительной парной встрече российский тандем Медведев/Сафиуллин оказались сильнее Фабриса Мартена и Эдуарда Роже-Васслена. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу россиян.

В группе В, помимо России и Франции, также выступают сборные Австралии и Италии.

Отметим, что команда Франции заменила Австрию на ATP Cup. А сборная России перед стартом турнира из-за положительных тестов на коронавирус потеряла ключевых игроков: Андрея Рублёва, Аслана Карацева и Евгения Донского.