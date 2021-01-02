Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев назвал три вещи, которые ему больше всего нравятся в России. Отметим, что Медведев живёт и тренируется в Монако.
«Это опасно, потому что я не могу говорить обо всём. Мне очень нравится уровень русской кухни, я говорю не о самой русской кухне, а об её продуктах в целом, я считаю, что она действительно на высоком уровне. Во-вторых, мне очень нравится город Москва, я оттуда родом. Всегда с удовольствием возвращаюсь туда, настолько часто, насколько это возможно, чтобы не мешать теннису. Ну и, в-третьих, это ночная жизнь города», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.
В данный момент чемпион US Open — 2021 Медведев в составе сборной России играет на ATP Cup. Сегодня, 2 января, россияне со счётом 2:1 обыграли французов.
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