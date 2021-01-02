Даниил Медведев объяснил неожиданное поражение на старте ATP Cup

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал неожиданное поражение от француза Уго Умбера на групповой стадии ATP Cup. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 6:7 (2:7) в пользу француза. Матч продлился почти 3 часа.

«Мой одиночный матч был нереальным. Конечно, я разочарован тем, что проиграл, но это был ещё один матч, в котором я страдал от судорог с конца второго сета. Но, знаете ли, я всё же сумел почти обыграть его», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Отметим, что поражение Медведева не помешало сборной России одержать победу над Францией со счётом 2:1. В первом матче противостояния Роман Сафиуллин обыграл Артура Риндеркнеша со счётом 2:6, 7:5, 6:3. В заключительной встрече российский тандем Медведев/Сафиуллин оказался сильнее Фабриса Мартена и Эдуарда Роже-Васслена. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу россиян.