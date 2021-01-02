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Даниил Медведев объяснил неожиданное поражение на старте ATP Cup

Даниил Медведев объяснил неожиданное поражение на старте ATP Cup
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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал неожиданное поражение от француза Уго Умбера на групповой стадии ATP Cup. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 6:7 (2:7) в пользу француза. Матч продлился почти 3 часа.

«Мой одиночный матч был нереальным. Конечно, я разочарован тем, что проиграл, но это был ещё один матч, в котором я страдал от судорог с конца второго сета. Но, знаете ли, я всё же сумел почти обыграть его», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Отметим, что поражение Медведева не помешало сборной России одержать победу над Францией со счётом 2:1. В первом матче противостояния Роман Сафиуллин обыграл Артура Риндеркнеша со счётом 2:6, 7:5, 6:3. В заключительной встрече российский тандем Медведев/Сафиуллин оказался сильнее Фабриса Мартена и Эдуарда Роже-Васслена. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу россиян.

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