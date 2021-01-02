Даниил Медведев: я играю за Россию и, даже если буду умирать, всё равно выйду на корт

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал своё выступление в первом матче сборной России на ATP Cup.

Напомним, в первой личной встрече Медведев потерпел неожиданное поражение от француза Уго Умбера. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 6:7 (2:7) в пользу француза. Практически сразу после матча с Умбером Медведев вышел на матч в парном разряде с Романом Сафиуллиным. Медведев/Сафиуллин оказался сильнее Фабриса Мартена и Эдуарда Роже-Васслена. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу россиян.

«Я был недоволен, когда узнал, что на подготовку к паре у меня всего 25 минут. Этого слишком мало после трёхчасового изматывающего матча, в котором у тебя были судороги. Но я играю за Россию, за свою страну. Даже если буду умирать, всё равно выйду на корт и постараюсь победить», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.