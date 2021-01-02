Зверев не помог сборной Германии обыграть Великобританию на ATP Cup

Сборная Великобритании обыграла команду Германии на групповой стадии ATP Cup со счётом 2:1. Сборные вничью отыграли два одиночных матча, в парном противостоянии сильнее оказались британцы.
В первой встрече противостояния британец Даниэль Эванс уверенно обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:1, 6:2. В следующем матче третья ракетка мира Александр Зверев со счётом 7:6 (7:2), 6:1 обыграл Кэмерона Норри. В заключительном поединке тандем Джейми Маррей/Джо Солсбери оказался сильнее Кевина Кравица и Александра Зверева. Матч завершился со счётом 6:3, 6:4.
Также в группе С выступают команды США и Канады. В их противостоянии, завершившемся ранее, победителями со счётом 3:0 вышли американцы.
Действующими чемпионами ATP Cup являются россияне, ранее обыгравшие команду Франции в текущем розыгрыше.
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