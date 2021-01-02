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Зверев не помог сборной Германии обыграть Великобританию на ATP Cup

Зверев не помог сборной Германии обыграть Великобританию на ATP Cup
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Сборная Великобритании обыграла команду Германии на групповой стадии ATP Cup со счётом 2:1. Сборные вничью отыграли два одиночных матча, в парном противостоянии сильнее оказались британцы.

В первой встрече противостояния британец Даниэль Эванс уверенно обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:1, 6:2. В следующем матче третья ракетка мира Александр Зверев со счётом 7:6 (7:2), 6:1 обыграл Кэмерона Норри. В заключительном поединке тандем Джейми Маррей/Джо Солсбери оказался сильнее Кевина Кравица и Александра Зверева. Матч завершился со счётом 6:3, 6:4.

Также в группе С выступают команды США и Канады. В их противостоянии, завершившемся ранее, победителями со счётом 3:0 вышли американцы.

Действующими чемпионами ATP Cup являются россияне, ранее обыгравшие команду Франции в текущем розыгрыше.

ATP Cup. Группа C
02 января 2022, воскресенье. 13:15 МСК
Кевин Кравиц
Германия
Кевин Кравиц
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
К. Кравиц А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Даниэль Эванс
Великобритания
Даниэль Эванс
Джейми Маррей
Великобритания
Джейми Маррей
Д. Эванс Д. Маррей
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