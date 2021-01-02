Сборная Австралии со счётом 2:1 обыграла команду Италии на ATP Cup
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Сборная Австралии обыграла команду Италии со счётом 2:1 на групповой стадии ATP Cup.
В первом матче противостояния 20-летний Янник Синнер со счётом 6:1, 6:3 обыграл Макса Пёрселла. Отметим, что изначально с Синнером должен был сыграть Джеймс Дакворт. В следующем поединке седьмая ракетка мира Маттео Берреттини неожиданно уступил Алексу де Минору (34-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:7 (4:7). В решающей игре австралийцы Джон Пирс и Люк Савилл оказались сильнее Берреттини и Симоне Болелли. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу австралийской пары.
Отметим, что команды Австралии и Италии играют в одной группе с действующими чемпионами россиянами и сборной Франции. Ранее французы проиграли россиянам со счётом 2:1.
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