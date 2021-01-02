Владимир Камельзон о поражении Медведева: никаких серьёзных выводов сейчас делать не нужно

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон считает, что никаких серьёзных выводов после проигрыша Даниила Медведева французу Уго Умберу делать не нужно. Россиянин уступил сопернику из Франции во второй одиночной встрече первого матча группового этапа Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в австралийском Сиднее. Игра завершилась со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:2) в пользу Умбера, занимающего в мировом рейтинге 35-ю позицию.

«Никаких серьёзных выводов сейчас делать, конечно, не нужно, всё-таки наш ведущий теннисист выступал в турнире, который следует считать тренировочным перед Открытым чемпионатом Австралии, — заметил Камельзон в интервью ТАСС. — Умбер — очень хороший теннисист, он умеет играть. Медведев как вторая ракетка мира должен понимать, что его соперники, выходя с ним на корт, по большому счёту ничего не теряют. И если он даёт возможность в игре зацепиться за какой-то гейм или сет, то это в итоге может привести к тому, что случилось сегодня».

«Даниил — человек серьёзный и придаёт значение каждому своему матчу, однако многое зависит от его сегодняшнего состояния. Сегодня у Медведева что-то не сложилось, а его соперник, напротив, поймал кураж. Но команда Даниила профессиональная и обязательно разберётся в причинах сегодняшней неудачи. Но старт нового сезона у Медведева не получился», — развил мысль Камельзон.

Российская команда переиграла сборную Франции в стартовом матче Кубка ATP со счётом 2-1. Роман Сафиуллин сначала победил Артура Риндеркнеша (2:6, 7:5, 6:3), а затем он и Медведев в парной встрече сломили сопротивление Эдуара Роже-Васслена и Фабриса Мартена (6:4, 6:4).