Роман Сафиуллин прокомментировал победу сборной России над Францией. Российская команда переиграла сборную Франции в стартовом матче Кубка ATP со счётом 2:1. Сафиуллин сначала победил Артура Риндеркнеша — 2:1 (2:6, 7:5, 6:3), а затем он и Даниил Медведев в парной встрече сломили сопротивление Эдуара Роже-Васслена и Фабриса Мартена — 2:0 (6:4, 6:4).
«Это был очень важный день для меня. Я заработал одно очко для команды в одиночной встрече. Второй победы мы добились вместе с Даниилом, это наш общий успех, конечно же. Это не то, что я вроде как заработал два очка, а Даниил стоял в сторонке, приговаривая: «Давай, Роман!», — приводит слова Романа Сафиуллина ATPtour.com.
Во вторник, 4 января сборной России предстоит встреча с командой Австралии, хозяйкой турнира. Австралийцы в своём первом матче обыграли итальянцев 2:1.
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