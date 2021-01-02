Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роман Сафиуллин прокомментировал победу сборной России над Францией

Роман Сафиуллин прокомментировал победу сборной России над Францией
Комментарии

Роман Сафиуллин прокомментировал победу сборной России над Францией. Российская команда переиграла сборную Франции в стартовом матче Кубка ATP со счётом 2:1. Сафиуллин сначала победил Артура Риндеркнеша — 2:1 (2:6, 7:5, 6:3), а затем он и Даниил Медведев в парной встрече сломили сопротивление Эдуара Роже-Васслена и Фабриса Мартена — 2:0 (6:4, 6:4).

«Это был очень важный день для меня. Я заработал одно очко для команды в одиночной встрече. Второй победы мы добились вместе с Даниилом, это наш общий успех, конечно же. Это не то, что я вроде как заработал два очка, а Даниил стоял в сторонке, приговаривая: «Давай, Роман!», — приводит слова Романа Сафиуллина ATPtour.com.

Во вторник, 4 января сборной России предстоит встреча с командой Австралии, хозяйкой турнира. Австралийцы в своём первом матче обыграли итальянцев 2:1.

Поделиться
Теги Теннис •••

Источник: ATP Tour

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022