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Даниил Медведев не захотел сдерживать эмоции после победы над командой Франции

Даниил Медведев не захотел сдерживать эмоции после победы над командой Франции
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Российская команда переиграла сборную Франции в стартовом матче Кубка ATP со счётом 2-1. Даниил Медведев и Роман Сафиуллин в решающей парной встрече сломили сопротивление Эдуара Роже-Васслена и Фабриса Мартена 2-1 (6:4, 6:4).

«У меня были в карьере эмоциональные моменты, но этот точно входит в топ-3 или топ-5. Только вспомните матч Романа. То, как он вернулся в игру после тяжелейшего первого сета, который он проиграл в одну калитку… То, как он боролся, как играл – это просто фантастика.

День был действительно эмоциональным. Когда рядом с тобой по одну сторону сетки кто-то есть, есть твой партнёр по команде – ощущения от игры совсем другие. Думаю, я бы мог попридержать эмоции после победы, но просто не захотел это делать», — приводит слова Медведева на послематчевой пресс-конференции ATPtour.com.

Во вторник, 4 января, сборной России предстоит встреча с командой Австралии, хозяйкой турнира. Австралийцы в своём первом матче обыграли итальянцев 2:1.

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