Баутиста-Агут обыграл Рууда и принёс Испании вторую победу над Норвегией на ATP Cup
Поделиться
В Сиднее (Австралия) на стадионе «НЮУ Теннис-Центр. Кудос Банк Арена» на турнире ATP Cup состоялся матч группы А между представителями Норвегии и Испании – 23-летним Каспером Руудом (8-е место рейтинга) и 33-летним Роберто Баутиста-Агутом (19-е место рейтинга).
Встреча завершилась победой Баутисты-Агута в двух сетах – 6:4, 7:6. Её продолжительность составила 1 час и 45 минут.
Таким образом, Испания упрочила своё преимущество (2-0) в противостоянии с Польшей. Ранее испанец Пабло Карреньо-Буста уверенно победил норвежца Виктора Дурасовича (6:3, 6:3). В заключительном матче в парном разряде должны были встретиться Виктор Дурасович / Каспер Рууд (Норвегия) – Алехандро Давидович Фокина / Педро Мартинез (Испания), однако эта игра была отменена.
Комментарии
- 3 января 2022
-
05:48
- 2 января 2022
-
21:18
-
20:56
-
17:13
-
15:46
-
15:34
-
15:25
-
14:34
-
13:42
-
12:59
-
12:39
-
12:29
-
12:06
-
11:32
-
11:15
-
10:52
-
09:44
-
08:45
-
08:36
-
07:55
-
07:07
-
04:34
-
01:26
- 1 января 2022
-
20:42
-
20:14
-
20:10
-
19:16
-
17:46
-
13:33
-
13:23
-
10:12
-
06:15
-
04:43
-
04:15
-
03:23
Партнерский контент