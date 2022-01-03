Баутиста-Агут обыграл Рууда и принёс Испании вторую победу над Норвегией на ATP Cup

В Сиднее (Австралия) на стадионе «НЮУ Теннис-Центр. Кудос Банк Арена» на турнире ATP Cup состоялся матч группы А между представителями Норвегии и Испании – 23-летним Каспером Руудом (8-е место рейтинга) и 33-летним Роберто Баутиста-Агутом (19-е место рейтинга).

Встреча завершилась победой Баутисты-Агута в двух сетах – 6:4, 7:6. Её продолжительность составила 1 час и 45 минут.

Таким образом, Испания упрочила своё преимущество (2-0) в противостоянии с Польшей. Ранее испанец Пабло Карреньо-Буста уверенно победил норвежца Виктора Дурасовича (6:3, 6:3). В заключительном матче в парном разряде должны были встретиться Виктор Дурасович / Каспер Рууд (Норвегия) – Алехандро Давидович Фокина / Педро Мартинез (Испания), однако эта игра была отменена.