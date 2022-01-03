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Баутиста-Агут обыграл Рууда и принёс Испании вторую победу над Норвегией на ATP Cup

Баутиста-Агут обыграл Рууда и принёс Испании вторую победу над Норвегией на ATP Cup
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В Сиднее (Австралия) на стадионе «НЮУ Теннис-Центр. Кудос Банк Арена» на турнире ATP Cup состоялся матч группы А между представителями Норвегии и Испании – 23-летним Каспером Руудом (8-е место рейтинга) и 33-летним Роберто Баутиста-Агутом (19-е место рейтинга).

Встреча завершилась победой Баутисты-Агута в двух сетах – 6:4, 7:6. Её продолжительность составила 1 час и 45 минут.

Таким образом, Испания упрочила своё преимущество (2-0) в противостоянии с Польшей. Ранее испанец Пабло Карреньо-Буста уверенно победил норвежца Виктора Дурасовича (6:3, 6:3). В заключительном матче в парном разряде должны были встретиться Виктор Дурасович / Каспер Рууд (Норвегия) – Алехандро Давидович Фокина / Педро Мартинез (Испания), однако эта игра была отменена.

ATP Cup. Группа A
03 января 2022, понедельник. 03:40 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 4  
6 		7 7  
         
Роберто Баутиста-Агут
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Комментарии
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