Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Польша всухую обыграла Грузию на ATP Cup и вышла на первое место в группе

Польша всухую обыграла Грузию на ATP Cup и вышла на первое место в группе
Комментарии

В Сиднее (Австралия) состоялись матчи группы D между соперниками из Польши и Грузии. Противостояние завершилось победой теннисистов из Польши во всех трёх матчах.

В первом матче 25-летний поляк Камил Майхшак (117-е место рейтинга) победил грузинского теннисиста Александре Бакши (972-е место рейтинга) – 6:1, 6:1.

ATP Cup. Группа D
03 января 2022, понедельник. 02:05 МСК
Камиль Майхшак
Польша
Камиль Майхшак
К. Майхшак
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		1  
         
Александре Бакши
Грузия
Александре Бакши
А. Бакши

Затем девятая ракета мира Хуберт Хуркач из Польши в непростой игре взял верх над Александром Метревели (571-е место рейтинга) – 6:7, 6:3, 6:1.

ATP Cup. Группа D
03 января 2022, понедельник. 03:25 МСК
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 6
7 7 		3 1
         
Александр Метревели
Грузия
Александр Метревели
А. Метревели

В заключительном матче парного разряда Шимон Вальков и Ян Зелиньский из Польши в трёх сетах обыграли Александре Бакши и Зуру Ткемаладзе – 6:7, 6:2, 6:2.

ATP Cup. Группа D
03 января 2022, понедельник. 05:55 МСК
Шимон Вальков
Польша
Шимон Вальков
Ян Зелиньский
Польша
Ян Зелиньский
Ш. Вальков Я. Зелиньский
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 2 		6 1 10
7 7 		2 0 6
         
Александре Бакши
Грузия
Александре Бакши
Зура Ткемаладзе
Грузия
Зура Ткемаладзе
А. Бакши З. Ткемаладзе

Таким образом, Польша одержала вторую победу кряду на групповом этапе. В первой игре они обыграли Грецию (2-1). Они уверенно лидируют в турнирной таблице группы D.

Турнирная таблица ATP Cup.
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022