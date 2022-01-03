Польша всухую обыграла Грузию на ATP Cup и вышла на первое место в группе

В Сиднее (Австралия) состоялись матчи группы D между соперниками из Польши и Грузии. Противостояние завершилось победой теннисистов из Польши во всех трёх матчах.
В первом матче 25-летний поляк Камил Майхшак (117-е место рейтинга) победил грузинского теннисиста Александре Бакши (972-е место рейтинга) – 6:1, 6:1.
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Затем девятая ракета мира Хуберт Хуркач из Польши в непростой игре взял верх над Александром Метревели (571-е место рейтинга) – 6:7, 6:3, 6:1.
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В заключительном матче парного разряда Шимон Вальков и Ян Зелиньский из Польши в трёх сетах обыграли Александре Бакши и Зуру Ткемаладзе – 6:7, 6:2, 6:2.
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Таким образом, Польша одержала вторую победу кряду на групповом этапе. В первой игре они обыграли Грецию (2-1). Они уверенно лидируют в турнирной таблице группы D.
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