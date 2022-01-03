Турнир в Роттердаме с участием Медведева и Рублёва, вероятно, пройдёт без зрителей
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Чемпион Уимблдона 1996 года Рихард Крайчек, являющийся директором турнира в Роттердаме (Нидерланды), сообщил, что предстоящие соревнования категории ATP-500, вероятно, пройдут без зрителей. Окончательное решение будет принято в ближайшие 12 дней, сообщает журналист Лаутаро Миранда в своём «твиттере».
В прошлом году турнир в Роттердаме также был проведён без зрителей из-за пандемии коронавируса. Соревнования пройдут с 7 по 12 февраля. В состав участников входят россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв. являющийся действующим чемпионом турнира.
В прошлогоднем финале Андрей нанёс поражение венгру Мартону Фучовичу, начавшему турнир с квалификации, со счётом 7:6 (7:4), 6:4. В рейтинге ATP Медведев занимает вторую строчку, Рублёв — пятую.
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