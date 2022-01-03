«Прекрасная тренировка со «старым» другом». Рафаэль Надаль показал новое фото из Мельбурна

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль опубликовал фото с тренировки в Мельбурне с британцем Энди Марреем.

«Прекрасная тренировка со «старым» другом», — подписал снимок Надаль.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Рафаэля Надаля.

Турнир в Мельбурне пройдёт с 4 по 9 января. Надаль, посеянный под первым номером, стартует со второго круга. Маррей в первом раунде сразится с аргентинцем Факундо Багнисом.

Последний официальный матч в сезоне-2021 Надаль сыграл в Вашингтоне в начале августа. Испанец заразился коронавирусом после участия в выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ). Помимо него, на турнире инфекцию подхватили и другие участники, включая канадца Дениса Шаповалова и россиянина Андрея Рублёва. На соревнованиях в Абу-Даби Надаль не смог выйти в финал.