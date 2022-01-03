Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Прекрасная тренировка со «старым» другом». Рафаэль Надаль показал новое фото из Мельбурна

«Прекрасная тренировка со «старым» другом». Рафаэль Надаль показал новое фото из Мельбурна
Комментарии

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль опубликовал фото с тренировки в Мельбурне с британцем Энди Марреем.

«Прекрасная тренировка со «старым» другом», — подписал снимок Надаль.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Рафаэля Надаля.

Турнир в Мельбурне пройдёт с 4 по 9 января. Надаль, посеянный под первым номером, стартует со второго круга. Маррей в первом раунде сразится с аргентинцем Факундо Багнисом.

Последний официальный матч в сезоне-2021 Надаль сыграл в Вашингтоне в начале августа. Испанец заразился коронавирусом после участия в выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ). Помимо него, на турнире инфекцию подхватили и другие участники, включая канадца Дениса Шаповалова и россиянина Андрея Рублёва. На соревнованиях в Абу-Даби Надаль не смог выйти в финал.

Первое поражение Даниила Медведева! Драматичное начало России на ATP Cup Первое поражение Даниила Медведева! Драматичное начало России на ATP Cup
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022