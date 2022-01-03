Андрей Рублёв рассказал, как относится к провокациям Даниила Медведева в адрес зрителей

Российская теннисист Андрей Рублёв рассказал, как реагирует на провокации Даниила Медведева в адрес болельщиков.

«В Данином случае это именно шоу. И он сам этим заряжается. Делает это не со злости, когда перекрывают эмоции. Медведев от этого процесса немного кайфует, от того, как идёт некое сопротивление со зрителями. В его случае это ему на руку. Мне кажется, здесь главное — делать всё естественно. Если я так буду делать, это будет не выглядеть естественно. А Даня именно такой. Он этим заряжается. Повторюсь, делает это не со злости и может лишний раз извиниться. В моём случае подобные эмоции будут показухой. У каждого должно быть своё естественное поведение.

Бывает, что меня перекрывает, и я начинаю пулять мячами, спорю с судьями, ракетки кидаю. И это естественный посыл у меня. Я не делаю это специально, когда есть повод. Наоборот, стараюсь это в себе гасить, чтобы таких моментов было меньше. Потому что это мне мешает. Я из-за этого проигрываю много матчей», — приводят слова Рублёва «Известия».