«Мест на всех не хватит». Андрей Рублёв ответил на вопрос о новых лидерах мирового тенниса

Российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос, закончилась ли эпоха доминирования «Большой тройки», в которую включают швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича.
«Понятное дело, что поколение меняется. И в любом случае сейчас уже настанет момент, когда полностью случится переход поколений. Но никто не знает, кто будет в лидирующих позициях. Понятно, что Даня Медведев — один из тех, кто должен быть в лидерах. Циципас, Зверев, Маттео Берреттини, Феликс Оже-Альясим, Денис Шаповалов, много других молодых ребят. Но мест на всех не хватит. В топ-10 всего 10 мест, а игроков очень много. И молодых, и опытных. Будет очень большая конкуренция за лидерство.
Уже не будет такого превосходства отдельной группы? Мы этого не узнаем, пока такого не случится. Но мне кажется, всё равно какое-то доминирование будет. Всегда плюс-минус три человека по разным причинам классом игры чуть-чуть выше остальных и стабильней. Тот же Даня уже второй год стабильно в топ-3, Зверев в топ-5, где-то рядом Циципас. И даже при Федерере, Надале, Джоковиче они почти на всех турнирах доходят до конца. Если брать общий коэффициент, то они в течение года в большинстве турниров минимум в полуфиналах. Где-то могут проиграть пораньше, но если смотреть картину в целом, то, как правило, они доходят до последней стадии», — приводят слова Рублёва «Известия».
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