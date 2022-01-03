Андрей Рублёв — об Аслане Карацеве: не знаю, что происходило в его жизни

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал прорыв соотечественника Аслана Карацева в 2021 году. В рейтинге ATP Карацев занимает 18-ю строчку, а до прошлого сезона никогда не входил в топ-100.
«Это лучше спросить у самого Аслана, чтобы он сам на это как-то честно ответил. Я ранее знал его только на уровне «Привет». Мы с ним никогда не общались, не знаю, что происходило в его жизни. Может, были какие-то серьёзные причины, по которым не получалось играть так, как он сейчас играет.
Насколько я слышал, и он где-то говорил в интервью, у него на протяжённом периоде времени были травмы. Но, на мой взгляд, Карацев всегда был талантливым. Помню, мне ещё было лет 13, и я видел, как он играл. Талант был очевиден. А сейчас всё это сложилось с его работой и дало такой результат», — приводят слова Рублёва «Известия».
- 3 января 2022
-
11:19
-
10:29
-
10:14
-
10:04
-
09:40
-
09:30
-
09:15
-
08:14
-
07:55
-
07:51
-
07:31
-
05:48
- 2 января 2022
-
21:18
-
20:56
-
17:13
-
15:46
-
15:34
-
15:25
-
14:34
-
13:42
-
12:59
-
12:39
-
12:29
-
12:06
-
11:32
-
11:15
-
10:52
-
09:44
-
08:45
-
08:36
-
07:55
-
07:07
-
04:34
-
01:26
- 1 января 2022
-
20:42