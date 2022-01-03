Андрей Рублёв — об Аслане Карацеве: не знаю, что происходило в его жизни

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал прорыв соотечественника Аслана Карацева в 2021 году. В рейтинге ATP Карацев занимает 18-ю строчку, а до прошлого сезона никогда не входил в топ-100.

«Это лучше спросить у самого Аслана, чтобы он сам на это как-то честно ответил. Я ранее знал его только на уровне «Привет». Мы с ним никогда не общались, не знаю, что происходило в его жизни. Может, были какие-то серьёзные причины, по которым не получалось играть так, как он сейчас играет.

Насколько я слышал, и он где-то говорил в интервью, у него на протяжённом периоде времени были травмы. Но, на мой взгляд, Карацев всегда был талантливым. Помню, мне ещё было лет 13, и я видел, как он играл. Талант был очевиден. А сейчас всё это сложилось с его работой и дало такой результат», — приводят слова Рублёва «Известия».