Анетт Контавейт: тренировки с Касаткиной всегда скучные. Мы друг другу не нравимся

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт в шутливой форме высказалась о тренировках со своей подругой, россиянкой Дарьей Касаткиной.

«Тренировки с Дарьей Касаткиной всегда скучные. Мы даже друг другу не нравимся», — написала Контавейт в своём «инстаграме».

Касаткина разместила пост Анетт на своей странице и добавила: «Всё, что она написала, правда».

Фото: «Инстаграм» Дарьи Касаткиной

На этой неделе Касаткина сыграет на турнире в Мельбурне. В первом круге её соперницей будет победительница квалификации. Призовой фонд соревнований в Мельбурне составил более $ 239 тыс.

Касаткина за карьеру выиграла четыре турнира WTA в одиночном разряде. На счету Контавейт пять титулов. В прошлом году эстонка впервые в карьере квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA и дошла на нём до финала, где проиграла испанке Гарбинье Мугурусе — 3:6, 5:7.