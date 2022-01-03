Анетт Контавейт: тренировки с Касаткиной всегда скучные. Мы друг другу не нравимся

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт в шутливой форме высказалась о тренировках со своей подругой, россиянкой Дарьей Касаткиной.
«Тренировки с Дарьей Касаткиной всегда скучные. Мы даже друг другу не нравимся», — написала Контавейт в своём «инстаграме».
Касаткина разместила пост Анетт на своей странице и добавила: «Всё, что она написала, правда».
Фото: «Инстаграм» Дарьи Касаткиной
На этой неделе Касаткина сыграет на турнире в Мельбурне. В первом круге её соперницей будет победительница квалификации. Призовой фонд соревнований в Мельбурне составил более $ 239 тыс.
Касаткина за карьеру выиграла четыре турнира WTA в одиночном разряде. На счету Контавейт пять титулов. В прошлом году эстонка впервые в карьере квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA и дошла на нём до финала, где проиграла испанке Гарбинье Мугурусе — 3:6, 5:7.
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