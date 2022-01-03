Ришар Гаске во второй раз заразился коронавирусом. Он уже прибыл в Австралию

Экс седьмая ракетка мира, французский теннисист Ришар Гаске сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Tennis World USA.

Напомним, Гаске заразился коронавирусом во второй раз, первый положительный результат француз получил в начале марта 2021 года на турнире категории ATP-250 в Дохе (Катар). Впоследствии Ришар снялся с «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) из-за тяжёлых последствий болезни.

Отмечается, что 35-летний Гаске рассчитывает успеть восстановиться к Открытому чемпионату Австралии, который пройдёт в Мельбурне с 17 по 30 января. Ришар прилетел в Австралию 27 декабря.

За карьеру уроженец Безье выиграл 15 турниров ATP в одиночном разряде. На данный момент в рейтинге ATP он занимает 87-ю строчку.