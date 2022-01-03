Арина Соболенко заявила о намерении выиграть турнир «Большого шлема» в 2022 году

Вторая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко ответила, что может сделать сезон 2022 года лучшим в её карьере.

«Думаю, он станет лучшим, если я выиграю турнир «Большого шлема». В прошлом сезоне те два матча, которые я проиграла в полуфиналах, были тем маленьким шагом к осуществлению данной мечты. Я невероятно нервничала. Сейчас у меня сложилось ощущение, будто я понимаю, как достичь этой цели. Думаю, сейчас я уже не буду нервничать в полуфинале турнира «Большого шлема»», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.

В прошедшем сезоне 23-летняя Соболенко выиграла турнир в Абу-Даби (ОАЭ) и соревнования категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Также она дважды дошла до полуфиналов на турнирах «Большого шлема»: на Уимблдоне (проиграла чешке Каролине Плишковой) и на US Open (уступила канадке Лейле Фернандес).