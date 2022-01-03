Стефанос Циципас проиграл первый же одиночный матч после восстановления от травмы

Четвёртая ракетка мира? греческий теннисист Стефанос Циципас проиграл первый матч в одиночном разряде после возвращения на корт. Напомним, в концовке прошлого сезона, на Итоговом чемпионате ATP Циципас снялся с турнира из-за травмы локтя. Впоследствии ему пришлось сделать операцию.

Циципас потерпел поражение от аргентинца Диего Шварцмана в рамках группового этапа ATP Cup. Встреча продлилась 2 часа 44 минуты и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3 в пользу аргентинца. Циципас 10 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. На счету Шварцмана 1 эйс, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

Отметим, что после двух одиночных матчей сборная Греции уступает Аргентине со счётом 0-2, то есть уже проиграла это противостояние.