Сборная Греции проиграла Аргентине со счётом 0-3 на ATP Cup
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Мужская сборная Греции уступила команде Аргентины со счётом 0-3 на групповой стадии ATP Cup.
В стартовой встрече поединка аргентинец Федерико Дельбонис со счётом 7:6 (7:5), 6:1 обыграл грека Михаила Перволаракиса. В следующем матче четвёртая ракетка мира Стефанос Циципас неожиданно уступил Диего Шварцману. Встреча продлилась 2 часа 44 минуты и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3 в пользу аргентинца. В парном противостоянии Максимо Гонсалес и Андрес Мольтени в упорной борьбе победили Маркоса Каловелониса и Петроса Циципаса со счётом 3:6, 6:4, [11:9].
Помимо Греции и Аргентины в группе D играют Польша и Грузия. Ранее поляки обыграли Грузию со счётом 2-1.
Отметим, что действующим чемпионом ATP Cup является сборная России.
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