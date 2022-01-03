Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Сборная Греции проиграла Аргентине со счётом 0-3 на ATP Cup

Сборная Греции проиграла Аргентине со счётом 0-3 на ATP Cup
Комментарии

Мужская сборная Греции уступила команде Аргентины со счётом 0-3 на групповой стадии ATP Cup.

В стартовой встрече поединка аргентинец Федерико Дельбонис со счётом 7:6 (7:5), 6:1 обыграл грека Михаила Перволаракиса. В следующем матче четвёртая ракетка мира Стефанос Циципас неожиданно уступил Диего Шварцману. Встреча продлилась 2 часа 44 минуты и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3 в пользу аргентинца. В парном противостоянии Максимо Гонсалес и Андрес Мольтени в упорной борьбе победили Маркоса Каловелониса и Петроса Циципаса со счётом 3:6, 6:4, [11:9].

Помимо Греции и Аргентины в группе D играют Польша и Грузия. Ранее поляки обыграли Грузию со счётом 2-1.

Отметим, что действующим чемпионом ATP Cup является сборная России.

ATP Cup. Группа D
03 января 2022, понедельник. 14:50 МСК
Маркос Каловелонис
Греция
Маркос Каловелонис
Петрос Циципас
Греция
Петрос Циципас
М. Каловелонис П. Циципас
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 9
6 		4 11
         
Максимо Гонсалес
Аргентина
Максимо Гонсалес
Андрес Мольтени
Аргентина
Андрес Мольтени
М. Гонсалес А. Мольтени
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022