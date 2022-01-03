Сборная Греции проиграла Аргентине со счётом 0-3 на ATP Cup

Мужская сборная Греции уступила команде Аргентины со счётом 0-3 на групповой стадии ATP Cup.

В стартовой встрече поединка аргентинец Федерико Дельбонис со счётом 7:6 (7:5), 6:1 обыграл грека Михаила Перволаракиса. В следующем матче четвёртая ракетка мира Стефанос Циципас неожиданно уступил Диего Шварцману. Встреча продлилась 2 часа 44 минуты и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3 в пользу аргентинца. В парном противостоянии Максимо Гонсалес и Андрес Мольтени в упорной борьбе победили Маркоса Каловелониса и Петроса Циципаса со счётом 3:6, 6:4, [11:9].

Помимо Греции и Аргентины в группе D играют Польша и Грузия. Ранее поляки обыграли Грузию со счётом 2-1.

Отметим, что действующим чемпионом ATP Cup является сборная России.