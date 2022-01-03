Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Сборная Сербии без Джоковича проиграла команде Чили на ATP Cup

Сборная Сербии без Джоковича проиграла команде Чили на ATP Cup
Комментарии

Сборная Сербии, выступающая без своего лидера, первой ракетки мира Новака Джоковича, уступила со счётом 1:2 команде Чили на групповой стадии ATP Cup.

В стартовом матче противостояния серб Филип Краинович обыграл Алехандро Табило со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:5). В следующем матче Кристьян Гарин одержал победу на отказе Душана Лайовича. Лайович отказался продолжать противостояние при счёте 4:6, 6:4, 3:0 в пользу Гарина. В заключительной встрече представители Чили Марсело Томас Барриос Вера и Алехандро Табило обыграли Николу Чачича и Матея Сабанова со счётом 4:6, 6:3, [10:7].

Помимо Сербии и Чили, в группе A выступают Испания и Норвегия. Из их противостояния победителями со счётом 3:0 вышли испанские теннисисты.

ATP Cup. Группа A
03 января 2022, понедельник. 15:05 МСК
Никола Чачич
Сербия
Никола Чачич
Матей Сабанов
Сербия
Матей Сабанов
Н. Чачич М. Сабанов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 0 7
6 		3 1 10
         
Марсело Томас Барриос Вера
Чили
Марсело Томас Барриос Вера
Алехандро Табило
Чили
Алехандро Табило
М. Барриос Вера А. Табило
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022