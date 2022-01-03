Циципас прокомментировал поражение в первом матче после операции на локте

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал поражение в матче ATP Cup с аргентинцем Диего Шварцманом. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 3:6. Циципас провёл первый матч после возвращения на корт. В концовке прошлого сезона, на итоговом чемпионате ATP, Циципас снялся с турнира из-за травмы локтя. Впоследствии ему пришлось сделать операцию.



«Был рад увидеть, что я могу выступать на таком уровне. Для меня это было неожиданно. Всё оказалось даже лучше, чем я думал. Мне удавалось бить по мячу так, как ещё две недели назад я боялся представить. Думаю, что двигаюсь в правильном направлении.



Матч был равным, мне он очень понравился, хоть я и проиграл. Люблю сражаться, мне нравится такая атмосфера», — цитирует Циципаса пресс-служба ATP.

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