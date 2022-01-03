Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Директор Australian Open: игроки с медисключениями сами решат, раскрывать ли информацию

Директор Australian Open: игроки с медисключениями сами решат, раскрывать ли информацию
Комментарии

Директор Australian Open Крэйг Тили прокомментировал ситуацию с исключениями для участников турнира. Ранее стало известно, что на турнир будут допущены лишь вакцинированные игроки. При этом на турнире «Большого шлема» смогут сыграть невакцинированные теннисисты с метотводом.

«Мы знаем игроков, которые попросили медотвод. В некоторых случаях исключение было предоставлено. Кто-то из них уже прибыл в Австралию. Но они будут сами решать, раскрывать ли эту информацию», — цитирует Тилли Tennis 365.

До сих пор неизвестно, выступит ли на турнире серб Новак Джокович. Первая ракетка мира неоднократно скептически высказывался о вакцинации. При этом он никогда не раскрывал свой статус вакцинации, но эксперты полагают, что Новак не делал прививку.

Новость по теме
Ришар Гаске во второй раз заразился коронавирусом. Он уже прибыл в Австралию
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022