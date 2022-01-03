Директор Australian Open: игроки с медисключениями сами решат, раскрывать ли информацию
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Директор Australian Open Крэйг Тили прокомментировал ситуацию с исключениями для участников турнира. Ранее стало известно, что на турнир будут допущены лишь вакцинированные игроки. При этом на турнире «Большого шлема» смогут сыграть невакцинированные теннисисты с метотводом.
«Мы знаем игроков, которые попросили медотвод. В некоторых случаях исключение было предоставлено. Кто-то из них уже прибыл в Австралию. Но они будут сами решать, раскрывать ли эту информацию», — цитирует Тилли Tennis 365.
До сих пор неизвестно, выступит ли на турнире серб Новак Джокович. Первая ракетка мира неоднократно скептически высказывался о вакцинации. При этом он никогда не раскрывал свой статус вакцинации, но эксперты полагают, что Новак не делал прививку.
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