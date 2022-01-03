Директор Australian Open рассказал, когда должна разрешиться ситуация с участием Джоковича

Директор Australian Open Крэйг Тилли сообщил, что первая ракетка мира серб Новак Джокович ещё может принять участие в турнире «Большого шлема». По словам Тилли, ситуация с сербским теннисистом должна разрешиться в ближайшие дни.
Пока неизвестно, выступит ли Джокович на Australian Open. Дело в том, что на турнир пустят лишь вакцинированных игроков. Сам Новак никогда не раскрывал статус вакцинации, но неоднократно скептически отзывался о прививке от коронавируса. В связи с этим эксперты полагают, что он так и не вакцинировался. По слухам, сербский теннисист попросил разрешить ему выступить на турнире, сославшись на медицинское исключение.
«До конца недели к нам будут прилетать чартеры с игроками. Что касается Новака, то я думаю, что мы получим более ясную картину в ближайшие дни. Иначе уже будет слишком поздно приезжать на Australian Open», — цитирует Тилли Tennis365 со ссылкой на Nine Network.
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