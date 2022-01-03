Сафиуллин: люблю машины и мотоциклы, но в России это опасно

Российский теннисист Роман Сафиуллин, вошедший в состав сборной на ATP Cup, рассказал о своих увлечениях. Он признался, что ему нравится водить мотоцикл, хоть это и опасно.
«Я люблю машины и мотоциклы. В России сложно владеть мотоциклом, ведь у нас такая зима. Для катания есть всего три или четыре месяца. Когда речь идёт о профессиональном теннисисте, это довольно опасно. Одна ошибка, и всё. Ты можешь лишиться карьеры или даже жизни.
Когда у меня есть время, я смотрю фильмы. Я неоднократно пересматривал «Гарри Поттера». Посмотрел его уже три или четыре раза, но мне всё равно нравится. Когда я еду в Россию, пересматриваю его с женой.
Также недавно вышла новая «Матрица». Я ещё не посмотрел фильм, так как моя супруга хочет его посмотреть тоже. Мы пойдём на него вместе, когда я вернусь», — цитирует Сафиуллина пресс-служба ATP.
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