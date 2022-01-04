Гасанова обыграла Свитолину в первом круге турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Анастасия Гасанова в первом круге турнира в Аделаиде обыграла украинскую спортсменку Элину Свитолину – 5:7, 6:4, 6:3.

Свитолина занимает 15-ю строчку в мировом рейтинге, Гасанова – 130-я. Для 22-летней российской спортсменки это был второй матч в карьере против соперниц из топ-20. В обоих Анастасии удалось одержать победу, в прошлом году она обыграла Каролину Плишкову, занимавшую шестое место в рейтинге.

Под первым номером на турнире в Аделаиде посеяна австралийка Эшли Барти. Она и представительница Беларуси Арина Соболенко вступят в борьбу со второго круга.

Напомним, российская теннисистка Анна Блинкова не смогла пробиться в основную сетку турнира, уступив в финале квалификации представительнице Чехии Мари Боузковой со счётом 4:6, 2:6.

Ещё одна представительница России – Екатерина Александрова, в первом круге турнира уступила представительнице Канады Лейле Фернандес со счётом 3:6, 4:6.