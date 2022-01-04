Зверев обыграл Фритца на ATP Cup

Третья ракетка мира Александр Зверев обыграл американца Тейлора Фритца в рамках ATP Cup (6:4, 6:4). Матч продолжался 1 час 28 минут.

В эти минуты начинается парная встреча сборных Германии и США. Тим Пюц и Кевин Кравиц представляют немецкую национальную команду, за американскую сборную сыграют Тейлор Фритц и Джон Иснер.

2 января сборная Германии уступила сборной Великобритании – 1:2. В первой встрече противостояния британец Даниэль Эванс уверенно обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:1, 6:2. В следующем матче Александр Зверев со счётом 7:6 (7:2), 6:1 обыграл Кэмерона Норри. В заключительном поединке тандем Джейми Маррей/Джо Солсбери оказался сильнее Кевина Кравица и Александра Зверева. Матч завершился со счётом 6:3, 6:4.

Действующими чемпионами ATP Cup являются россияне, ранее обыгравшие команду Франции в текущем розыгрыше.