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Зверев обыграл Фритца на ATP Cup

Зверев обыграл Фритца на ATP Cup
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Третья ракетка мира Александр Зверев обыграл американца Тейлора Фритца в рамках ATP Cup (6:4, 6:4). Матч продолжался 1 час 28 минут.

ATP Cup. Группа C
04 января 2022, вторник. 05:15 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Тейлор Фритц
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц

В эти минуты начинается парная встреча сборных Германии и США. Тим Пюц и Кевин Кравиц представляют немецкую национальную команду, за американскую сборную сыграют Тейлор Фритц и Джон Иснер.

2 января сборная Германии уступила сборной Великобритании – 1:2. В первой встрече противостояния британец Даниэль Эванс уверенно обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:1, 6:2. В следующем матче Александр Зверев со счётом 7:6 (7:2), 6:1 обыграл Кэмерона Норри. В заключительном поединке тандем Джейми Маррей/Джо Солсбери оказался сильнее Кевина Кравица и Александра Зверева. Матч завершился со счётом 6:3, 6:4.

Действующими чемпионами ATP Cup являются россияне, ранее обыгравшие команду Франции в текущем розыгрыше.

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