Зверев прокомментировал победу над Фритцем

Третья ракетка мира Александр Зверев обыграл американца Тейлора Фритца в рамках ATP Cup (6:4, 6:4). Матч продолжался 1 час 28 минут.

Немецкий спортсмен прокомментировал свою победу.

«Иногда я засыпаю и думаю, что я уже в своём гостиничном номере. Но да, сегодня последний гейм мог плохо кончиться – и было бы 5:5 во втором сете, а этого я не хотел.

Вплоть до последнего гейма уровень был очень высоким для второго матча сезона. Матч был напряженным, мы оба мощно били.

Самое важное – Германия выиграла и еще может выйти в полуфинал», – сказал Зверев в послематчевом интервью.

В эти минуты проходит парная встреча сборных Германии и США. Тим Пюц и Кевин Кравиц представляют немецкую национальную команду, за американскую сборную сыграют Тейлор Фритц и Джон Иснер.