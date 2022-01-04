Сборная Италии обыграла команду Франции на ATP Cup

Сборная Италии выиграла у французской национальной команды со счётом 2-1 на групповой стадии ATP Cup.

В стартовом матче противостояния итальянец Янник Синнер выиграл у француза Артура Риндеркнеша – 6:3, 7:6. В следующем матче Маттео Берреттини оказался сильнее Уго Умбера – 6:4, 7:6.

В заключительной встрече итальянские теннисисты Маттео Берреттини и Янник Синнер переиграли французов Фабриса Мартена и Эдуарда Роже-Васслена (6:3, 6:7, 1:0).

3 января в группе А встречались между собой сборные Сербии и Чили, а также команды Испании и Норвегии. В первой паре победу со счётом 2-1 одержали южноамериканские теннисисты. Испанцы обыграли норвежцев – 3-0.

Действующими чемпионами ATP Cup являются россияне, ранее обыгравшие команду Франции в текущем розыгрыше.