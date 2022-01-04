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Сборная Италии обыграла команду Франции на ATP Cup

Сборная Италии обыграла команду Франции на ATP Cup
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Сборная Италии выиграла у французской национальной команды со счётом 2-1 на групповой стадии ATP Cup.

В стартовом матче противостояния итальянец Янник Синнер выиграл у француза Артура Риндеркнеша – 6:3, 7:6. В следующем матче Маттео Берреттини оказался сильнее Уго Умбера – 6:4, 7:6.

ATP Cup. Группа B
04 января 2022, вторник. 02:05 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
3 		6 3  
         
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
ATP Cup. Группа B
04 января 2022, вторник. 04:05 МСК
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8  
4 		6 6  
         
Уго Умбер
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

В заключительной встрече итальянские теннисисты Маттео Берреттини и Янник Синнер переиграли французов Фабриса Мартена и Эдуарда Роже-Васслена (6:3, 6:7, 1:0).

ATP Cup. Группа B
04 января 2022, вторник. 06:25 МСК
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
М. Берреттини Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 7 1 10
3 		7 9 0 8
         
Фабрис Мартен
Франция
Фабрис Мартен
Эдуард Роже-Васслен
Франция
Эдуард Роже-Васслен
Ф. Мартен Э. Роже-Васслен

3 января в группе А встречались между собой сборные Сербии и Чили, а также команды Испании и Норвегии. В первой паре победу со счётом 2-1 одержали южноамериканские теннисисты. Испанцы обыграли норвежцев – 3-0.

Действующими чемпионами ATP Cup являются россияне, ранее обыгравшие команду Франции в текущем розыгрыше.

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